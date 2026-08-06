Харьковское направление: идёт расширение полосы безопасности

Роман КАТЕРИНЧУК Подразделения ВС России группы войск «Север» продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области и наносят удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Харькова, Сосновки, Прудянки, Лозовой, Рубежного, Вишнёвого, Василевки, Купино, Зарубинки, села Хатнее, Дергачей, Цаповки, Лесного и Богодухова.