БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Харьковское направление: идёт расширение полосы безопасности

Харьковское направление: идёт расширение полосы безопасности

Роман КАТЕРИНЧУК Подразделения ВС России группы войск «Север» продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области и наносят удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Харькова, Сосновки, Прудянки, Лозовой, Рубежного, Вишнёвого, Василевки, Купино, Зарубинки, села Хатнее, Дергачей, Цаповки, Лесного и Богодухова.

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