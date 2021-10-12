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Георгиева: исполнительный совет МВФ провел беспристрастное разбирательство по отчету ВБ

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) провел беспристрастное разбирательство в связи с публикацией в сентябре аудиторского отчета американской компании WilmerHale, посвященного докладу Всемирного банка (ВБ) Doing Business за 2018 год.

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