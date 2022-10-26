МИД России допустил уничтожение спутников США в случае их применения на Украине

МИД России: спутники США могут стать целями для удара при их применении на Украине Коммерческие спутники США в случае МИД России: спутники США могут стать целями для удара при их применении на Украине Коммерческие спутники США в случае их применения в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями Вооруженных сил (ВС) России для удара, сообщил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями министерства иностранных дел РФ Константин Воронцов, пишет ТАСС.