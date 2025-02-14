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Русская весна

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Злоумышленники научились создавать несуществующих людей и контент 18+

Злоумышленники научились создавать несуществующих людей и контент 18+

Дипфейки стали использовать для обмана россиян на сайтах знакомств. По сути, мошенники обновили уже существующую схему фальшивых свиданий, теперь с помощью специальных ИИ-программ злоумышленники создают несуществующих людей и контент 18+.

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