В МЧС предупредили о резком ухудшении погоды. По информации синоптиков, до конца сегодняшнего дня на территории региона местами ожидаются усиление ветра до 18-23 м/с, ливневые дожди, грозы и град.
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В МЧС предупредили о резком ухудшении погоды. По информации синоптиков, до конца сегодняшнего дня на территории региона местами ожидаются усиление ветра до 18-23 м/с, ливневые дожди, грозы и град.