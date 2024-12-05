Нижегородцам хотят втрое больше платить за усыновление детей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 декабря, ФедералПресс. В декабре в заксобрание Нижегородской области был представлен ряд законопроектов, направленных на поддержку семей, которые берут на воспитание детей, а также многодетных родителей.
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