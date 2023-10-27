Звезда «Универа» Мария Кожевникова покинула Россию с мужем и детьми

Мария Кожевникова улетела из страны мужем и четырьмя детьми. Об этом она рассказала в своём блоге. Фото: из открытых источников Звезда сериала «Универ» опубликовала в сети фотографию с пляжа и сообщила, что решила «продлить лето».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии