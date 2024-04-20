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Занятия, стимулирующие когнитивные функции, могут защитить от деменции в более позднем возрасте

Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Школы общественного здравоохранения им. Мейлмана Колумбийского университета, (Columbia University Mailman School of Public Health), Колумбийского центра старения (Columbia Aging Center) и Норвежского института общественного здравоохранения (Norwegian Institute of Public Health), люди, занимавшиеся когнитивно-стимулирующими занятиями в возрасте 30, 40, 50 и 60 лет, имели более низкий риск умеренных когнитивных нарушений.

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