Евросоюз обвинили в нежелании признать одну проблему на Украине

АНГЕЛ АНГЕЛ

То что коррупция процветает во всех государствах куда быстрее чем достижения в экономике это факт. Политическим "элитам" и чиновникам не нужна на сегодня экономика, когда они могут повышать свое благосостояние за счет взяток и откатов.... интересы государств и народа их уже не волнуют.