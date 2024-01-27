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Евросоюз обвинили в нежелании признать одну проблему на Украине

Евросоюз обвинили в нежелании признать одну проблему на Украине

Евросоюз (ЕС) отказывается признавать существование повальной коррупции на Украине, возмутился депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
То что коррупция процветает во всех государствах куда быстрее чем достижения в экономике это факт. Политическим &quot;элитам&quot; и чиновникам не нужна на сегодня экономика, когда они могут повышать свое благосостояние за счет взяток и откатов.... интересы государств и народа их уже не волнуют.
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