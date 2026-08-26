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Татар-информ

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Врач РКБ рассказал, сколько шагов в день нужно проходить на самом деле

Врач РКБ рассказал, сколько шагов в день нужно проходить на самом деле

На пресс-конференции в «Татар-информе» заведующий отделением ортопедии №2 Республиканской клинической больницы Татарстана Рамиль Салихов рассказал, сколько шагов в день необходимо проходить для оздоровления.

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