В Иране начался суд над журналисткой, освещавшей смерть Махсы Амини

Исламский революционный суд в Иране начал судебный процесс над журналисткой, которая освещала смерть Махсы Амини – гибель этой 22-летней студентки привела к массовым протестам против действующей власти по всей стране.
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