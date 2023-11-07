19 человек, у которых наглость размером с океан

Некоторые личности уверены, что именно наглость спасет этот мир. Да и вообще именно им все должны. Они с легкостью требуют бесплатные консультации и убрать свою квартиру у гостьи, которая просто на чай заскочила.
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