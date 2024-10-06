Военнослужащие мотострелкового подразделения группы Вооружённых сил Российской Федерации ликвидировали несколько отрядов ВС киевского режима в ходе ведения сражений на Купянском отрезке линии боевого соприкосновения.
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