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Мотострелки ВС РФ уничтожили боевиков ВСУ на Купянском участке

Мотострелки ВС РФ уничтожили боевиков ВСУ на Купянском участке

Военнослужащие мотострелкового подразделения группы Вооружённых сил Российской Федерации ликвидировали несколько отрядов ВС киевского режима в ходе ведения сражений на Купянском отрезке линии боевого соприкосновения.

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