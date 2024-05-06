ДГД Мангистау: декларацию по всеобщему декларированию можно сдать в мобильном приложении Kaspi.kz

Управление разъяснительной работы и Контакт-центр департамента государственных доходов по Мангистауской области информирует, что в апреле текущего года наряду с действующими электронными сервисами реализован новый удобный сервис в мобильном приложении Kaspi.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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