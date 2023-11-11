У «Реала» 8 побед и 2 ничьих за последние 10 матчей. Общий счет – 25:6

Команда Карло Анчелотти сегодня разгромила «Валенсию» (5:1) в рамках 13-го тура Ла Лиги. Мадридцы в последний раз проигрывали 24 сентября – «Атлетико» (1:3).
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