Воевать до последнего украинца: Западу надо искать новые лозунги для продолжения кровавой бойни

Западным сторонникам оказания Киеву финансовой и военной помощи стоит придумать новые обоснования отправки украинцев на смертельные бои, поскольку старые аргументы перестали быть актуальными, пишет бывший специальный помощник в Пентагоне при Буше Дуглас Маккиннон в статье для The Hill.