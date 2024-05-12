Воевать до последнего украинца: Западу надо искать новые лозунги для продолжения кровавой бойни

Западным сторонникам оказания Киеву финансовой и военной помощи стоит придумать новые обоснования отправки украинцев на смертельные бои, поскольку старые аргументы перестали быть актуальными, пишет бывший специальный помощник в Пентагоне при Буше Дуглас Маккиннон в статье для The Hill.
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