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Расчётный бум: в России растёт число небанковских платёжных структур

Расчётный бум: в России растёт число небанковских платёжных структур

По данным Банка России, с начала 2026 года лицензии получили 12 новых расчётных небанковских кредитных организаций (РНКО) — это уже больше, чем число таких участников рынка, зарегистрированных за весь 2025 год.

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