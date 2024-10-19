Генсек правящей партии Японии Морияма возмутился попыткой поджечь штаб-квартиру

Генеральный секретарь правящей в Японии Либерально-демократической партии Хироси Морияма высказал возмущение из-за попытки неизвестного поджечь партийную штаб-квартиру и въехать на автомобиле в канцелярию премьер-министра.
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