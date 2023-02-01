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31-летний Кицын – самый возрастной автор покера в истории ВХЛ. Он забросил 4 шайбы «Бурану»

31-летний Кицын – самый возрастной автор покера в истории ВХЛ. Он забросил 4 шайбы «Бурану»

Максим Кицын стал самым возрастным автором покера в истории ВХЛ. Лига сообщила, что нападающий новокузнецкого «Металлурга» (31 год 1 месяц и 17 дней) побил рекорд Евгения Рымарева (31 год и 23 дня).

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