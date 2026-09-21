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Графеновый нагреватель на 3000 Вт и радар. Xiaomi Mijia Smart Bathroom Heater 2C поступил в продажу в Китае

Графеновый нагреватель на 3000 Вт и радар. Xiaomi Mijia Smart Bathroom Heater 2C поступил в продажу в Китае

Умный обогреватель для ванной автоматически включает свет и вентиляцию при обнаружении человека. Xiaomi выпустила в Китае Mijia Smart Bathroom Heater 2C — потолочный обогреватель для ванной с графеновым нагревательным модулем мощностью 3000 Вт.

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