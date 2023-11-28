Красный Крест сообщил о нетипичном размещении заложников ХАМАС

Боевики ХАМАС удерживают заложников прямо в зоне боев в секторе Газа, что крайне нетипично. Об этом РБК заявил директор регионального управления оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК) на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони.