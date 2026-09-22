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Аргументы и Факты

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На Сахалине на видео попал медведь, загнавший туриста на крышу машины

На Сахалине на видео попал медведь, загнавший туриста на крышу машины

На Сахалине медведь загнал туриста на крышу автомобиля. Происшествие попало на видео, которое распространили местные паблики.

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