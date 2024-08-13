Русским показали кто здесь хозяин: Лидеры ОПГ-диаспор закатили банкет прямо в колонии

Nikolay Zakharov

Меня волнуют диаспоры,когда наши правители и силовики начнут эти диаспоры пачками удалять из городов России, для этого много усилий применять не нужно, законы принять на фед уровне запретить им работать в сфере обслуживания и особенно торговли, а на работу привлекать только вахтой и всё. А уже имеющиеся силой выгонять в родные пенаты.