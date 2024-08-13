КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Наглость мигрантов в России бьёт рекорды. Приезжие кошмарят местных жителей на воле, так как не боятся попасть на зону.
Русским показали кто здесь хозяин: Лидеры ОПГ-диаспор закатили банкет прямо в колонии
Комментарии
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Евгений Марковский
Что же вы сотворили с Россией, господин Путин...
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7 час.
ИРАИДА КРАСИЛОВА
Если бы Путин читал наши послания, но увы...
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7 час.
Nikolay Zakharov
Меня волнуют диаспоры,когда наши правители и силовики начнут эти диаспоры пачками удалять из городов России, для этого много усилий применять не нужно, законы принять на фед уровне запретить им работать в сфере обслуживания и особенно торговли, а на работу привлекать только вахтой и всё. А уже имеющиеся силой выгонять в родные пенаты.
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5 час.
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