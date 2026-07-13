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FiNE NEWS

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Райан Блейни вырвал победу на Quaker State 400 в Атланте

В Атланте прошла одна из ключевых гонок сезона NASCAR Cup Series, Quaker State 400. Победителем стал Райан Блейни, который уверенно лидировал большую часть дистанции и опередил соперников в самый последний круг.

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