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Пэрис Ли продолжит карьеру в «Ирони Нес-Ционе»

31-летний защитник Пэрис Ли отыграл один сезон в России после ухода из «Виллербана». На его счету 10,4 очка, 5,2 передачи, 1,6 подбора и 1,2 перехвата за 26,7 минуты в среднем в 30 матчах Лиги ВТБ за УНИКС .

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