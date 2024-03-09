Рассказываем, чем опасна вспышка на Солнце, которая произошла 9 марта 2024. Согласно данным, полученным от ТАСС и Института прикладной геофизики, 9 марта наблюдалась сильная вспышка на Солнце, относящаяся к высокому классу М.