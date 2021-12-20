Изобретения мужчин — ради собственного эго? Размышление о причинах

Фото взято с pivotint.com и принадлежит правообладателю Пост подписчика Хакнем для рубрики #хакнем_посты (в этой рубрике размещаются посты наших подписчиков) В этой статье поговорим о мужчинах, их целях и психологии.
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