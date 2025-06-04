Наше Бескудниково
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Наше Бескудниково

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Как организовать пространство в детской расскажут родителям Бескудникова в семейном центре «Преображение»

Как сделать, чтобы детская комната не превращалась в кладовку с игрушками, одеждой, красками, пластилином, а слова «убери за собой» не звучали ежеминутно, расскажут родителям в семейном центре «Преображение» 5 июня в 16.

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