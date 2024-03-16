Алла Пугачева дала Сергею Звереву разрешение на нарушение авторских прав: “А что продюсер?”

Эксцентричный певец Сергей Зверев исполняет популярную, но запрещенную песню “Музыка нас связала”. Журналистам удалось услышать эту композицию группы “Мираж” в исполнении бывшего парикмахера и выяснить, имеет ли он разрешение на использование этой скандальной песни.