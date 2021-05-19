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Выяснила, что должно быть у женщины в 40 лет, чтобы она нравилась мужчинам

Выяснила, что должно быть у женщины в 40 лет, чтобы она нравилась мужчинам

Один дамский журнал недавно утешил зрелых женщин. Мол, не переживайте, дорогие женщины. Сорокалетие – это не приговор.

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Александр Фишкин
А самое главное забыли - делать минет, потому что у мужика уже не стоит!
туся петрова
простите ,,,но это уже не минет а полоскание члена во рту ((((
Wlad Wlad
Наша МРАЗЬ, которая ЗА ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ не сделала НИЧЕГО ПОЛЕЗНОГО и живет за счет ОБЖИРАНИЯ ДЕТЕЙ еще и иронизирует над ТУПЫМИ АЛЕНЯМИ, на которых ПАРАЗИТИРУЕТ.
Лариса Сергеевна
))) Бабушки сейчас как раз 40+. И внуков любят)) А Владушко завидует. Ведь у неё ни детей, ни внуков, ни кого)) Только интернет, в котором можно изливать свою желчь и неудовлетворенность

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