Выяснила, что должно быть у женщины в 40 лет, чтобы она нравилась мужчинам

Стерва & К°ПолитикаВыяснила, что должно быть у женщины в 40 лет, чтобы она нравилась мужчинам Один дамский журнал недавно утешил зрелых женщин. Мол, не переживайте, дорогие женщины. Сорокалетие – это не приговор.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАФАлександр ФишкинА самое главное забыли - делать минет, потому что у мужика уже не стоит!туся петровапростите ,,,но это уже не минет а полоскание члена во рту ((((Wlad WladНаша МРАЗЬ, которая ЗА ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ не сделала НИЧЕГО ПОЛЕЗНОГО и живет за счет ОБЖИРАНИЯ ДЕТЕЙ еще и иронизирует над ТУПЫМИ АЛЕНЯМИ, на которых ПАРАЗИТИРУЕТ.Лариса Сергеевна))) Бабушки сейчас как раз 40+. И внуков любят)) А Владушко завидует. Ведь у неё ни детей, ни внуков, ни кого)) Только интернет, в котором можно изливать свою желчь и неудовлетворенностьКомментировать
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