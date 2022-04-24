Джоэл Эмбиид намерен отложить возможную операцию на пальце до окончания плей-офф

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид заявил, что сможет доиграть плей-офф, несмотря на травму большого пальца правой руки, и, если МРТ подтвердит, что ему нужна операция, он отложит ее до окончания плей-офф, сообщает журналист ESPN Тим Бонтемпс.