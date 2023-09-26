В Ростове-на-Дону будут судить организаторов теракта в бердянской больнице

Тогда, во время взрыва погиб заместитель начальника ГИБДД города Александр Колесников.Стало известно о том, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону займётся рассмотрением дела организаторов теракта в бердянской больнице летом прошлого года.
Тогда, во время взрыва погиб заместитель начальника ГИБДД города Александр Колесников.Стало известно о том, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону займётся рассмотрением дела организаторов теракта в бердянской больнице летом прошлого года.
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