Царьград

5 894 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    🤣👍они ведать чего то запретного сожрали и бредят !Эстония придумала...
  • Николай Герасименко
    Вопрос в другом, почему вообще до сих пор у Салорейха есть ТВ сети!?"Наши даже защити...
  • Ed Red
    Текст о свисте рака нагореНаказание за тера...

В Ростове-на-Дону будут судить организаторов теракта в бердянской больнице

В Ростове-на-Дону будут судить организаторов теракта в бердянской больнице

Тогда, во время взрыва погиб заместитель начальника ГИБДД города Александр Колесников.Стало известно о том, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону займётся рассмотрением дела организаторов теракта в бердянской больнице летом прошлого года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх