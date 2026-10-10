В Новом Уренгое задерживается четыре авиарейса

В Новом Уренгое 10 октября задерживается четыре авиарейса. Самолет из Москвы приземлится на полчаса позже, вертолет из Красноселькупа опоздает на четыре часа.
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