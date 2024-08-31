Украина - не государство, а террористическая банда

Украины быть не должно! Эта бывшая Советская республика не имеет права жить за предательство. воровство, за убийства и посягательство на Россию и россиян. Смерть нацикам, фашистам и наёмникам!

лл

лина любимцева

Украина превратилась в жЫдо-бандэровский ГАДЮШНИК!! Видели, что творится в Секторе Газа? Вот ТО ЖЕ САМОЕ сейчас творится и на Украине. КТО У ВЛАСТИ?!! И почему украинцы это все терпят?!!