Минутка совпадений, которые я так люблю. С утра мне в телеграмме некто пишет, что понятие государства совсем не стыкуется с усраиной.
Украина - не государство, а террористическая банда
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Регина Толстоброва
А украинцы еще как уничтожают мирное население.Это выродки какие-то.
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12 час.
Tania Еременко
Украины быть не должно! Эта бывшая Советская республика не имеет права жить за предательство. воровство, за убийства и посягательство на Россию и россиян. Смерть нацикам, фашистам и наёмникам!
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12 час.
лл
лина любимцева
Украина превратилась в жЫдо-бандэровский ГАДЮШНИК!! Видели, что творится в Секторе Газа? Вот ТО ЖЕ САМОЕ сейчас творится и на Украине. КТО У ВЛАСТИ?!! И почему украинцы это все терпят?!!
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5 час.
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