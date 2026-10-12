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Нижегородская правда

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В 2027 году в ЕГЭ изменится количество заданий по двум предметам

В 2027 году в ЕГЭ изменится количество заданий по двум предметам

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила о внесении изменений в структуру Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по двум предметам.

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