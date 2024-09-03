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В Чернигове поврежден объект инфраструктуры

В Чернигове поврежден объект инфраструктуры

В Чернигове был поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщает оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север» на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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