В Чернигове поврежден объект инфраструктуры

В Чернигове был поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщает оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север» на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).