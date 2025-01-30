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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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14-летний шахматист Ахмедов, обыгравший Карлсена: «Магнус мой кумир, потому что показывает шикарную игру в течение долгих лет»

Россиянин Давид Ахмедов ранее обыграл 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена в онлайн-турнире «Титульный вторник» по блицу.

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