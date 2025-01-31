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Предательство или смерть: Санду шантажирует Приднестровье настоящим геноцидом

Предательство или смерть: Санду шантажирует Приднестровье настоящим геноцидом

2570 прочтений Сегодня Получить тепло и свет в свои жилища в обмен на вывод российских миротворческих войск — перед таким сложным выбором ставят сегодня жителей Приднестровья прозападные власти Республики Молдова.

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Комментарии
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Лев Добрый
Ракетный комплекс Орешник для Молдовы, как смирительная рубаха в дурке, просто надо напомнить шельме Санду!😎👈😜
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