В Телеграм появилась монетизация. Но не для всех

Вышло крупное обновление Telegram. Самое главное новшество — внедрение монетизации.Telegram ввел монетизацию для создателей контента, позволяя им получать 50% дохода от рекламы через систему Telegram ADS с выплатами в криптовалюте TON.
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