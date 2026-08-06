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СМИ Латвии сомневаются в планах США построить в их стране завод по выпуску ракет

СМИ Латвии сомневаются в планах США построить в их стране завод по выпуску ракет В латвийском правительстве громко анонсировали проект ракетного производства с американ.

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