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Любушкин подрался с Макмэнном из-за силового приема форварда «Торонто» на Минтюкове

Любушкин подрался с Макмэнном из-за силового приема форварда «Торонто» на Минтюкове

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм» проиграл «Торонто» (1:2 ОТ). По ходу игры форвард «Лифс» Бобби Макмэнн толкнул на борт Минтюкова, когда тот не ждал контакта.

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