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salekhard.online

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Поддерживаете ли вы запрет курения на остановочных комплексах общественного транспорта?

Поддерживаете ли вы запрет курения на остановочных комплексах общественного транспорта?

Салехардцы, важно ваше мнение! Поддерживаете ли вы запрет курения на остановочных комплексах общественного транспорта?   Департамент региональной безопасности проводит опрос граждан на предмет целесообразности внесения остановочных комплексов общественного транспорта к местам, свободным от курения, и административной ответственности за потребление никотиносодержащей продукции в любой форме (в том числе вейпов).

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