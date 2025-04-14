Салехардцы, важно ваше мнение! Поддерживаете ли вы запрет курения на остановочных комплексах общественного транспорта? Департамент региональной безопасности проводит опрос граждан на предмет целесообразности внесения остановочных комплексов общественного транспорта к местам, свободным от курения, и административной ответственности за потребление никотиносодержащей продукции в любой форме (в том числе вейпов).
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