Салехардцы, важно ваше мнение! Поддерживаете ли вы запрет курения на остановочных комплексах общественного транспорта? Департамент региональной безопасности проводит опрос граждан на предмет целесообразности внесения остановочных комплексов общественного транспорта к местам, свободным от курения, и административной ответственности за потребление никотиносодержащей продукции в любой форме (в том числе вейпов).