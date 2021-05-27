На финансирование мероприятий ТОСов в Якутске выделено 3,5 млн рублей

Департамент по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Окружной администрации Якутска и Единый Ресурсный центр поддержки СО НКО Якутии провели обучающий семинар "Школа ТОС" для активных горожан, общественников, представителей некоммерческих организаций столицы, сотрудников администрации и управлений округов и пригородов, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе мэрии Якутска.