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На финансирование мероприятий ТОСов в Якутске выделено 3,5 млн рублей

На финансирование мероприятий ТОСов в Якутске выделено 3,5 млн рублей

Департамент по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Окружной администрации Якутска и Единый Ресурсный центр поддержки СО НКО Якутии провели обучающий семинар "Школа ТОС" для активных горожан, общественников, представителей некоммерческих организаций столицы, сотрудников администрации и управлений округов и пригородов, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе мэрии Якутска.

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