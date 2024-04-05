Иван Жидков: «Такой Педро Петербургу нужен!»

Главный редактор «Спорта день за днем» – специально для «Петербургского дневника» Как-то мы обсуждали с бывшим тренером «Зенита» Властимилом Петржелой футболистов, кото рые могли пополнить петербургскую команду.
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