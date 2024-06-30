Ефимов: C начала года город утвердил 24 решения о комплексном развитии территорий

В первом полугодии 2024 года по итогам президиума правительства Москвы утверждены решения о комплексном развитии территорий (КРТ) площадью свыше 218 гектаров, которые находятся в девяти административных округах столицы.
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