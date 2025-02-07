Гример чуть не оторвала нос актеру Эдриану Броуди

Актер Броуди рассказал, что гример приняла его нос за накладной и пыталась снять Актер Эдриан Броуди рассказал, что на съемках фильма «Бруталист» гример приняла его нос за накладной и чуть не оторвала его.
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