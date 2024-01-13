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Поезд насмерть сбил двух мужчин на севере Москвы

Поезд насмерть сбил двух мужчин на севере Москвы

Два человека погибли на железнодорожной станции Дегунино на севере Москвы. Об этом сказано в Telegram-канале западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в субботу, 13 января.

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