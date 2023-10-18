В Самаре после матча по регби подадут дополнительный транспорт

Рассказываем, на чём уехать домой.В субботу, 21 октября, в 12:00 в Самаре на стадионе "Солидарность Арена" состоится регбийный матч между сборной России по регби и командой "Русские Барбарианс" — сборной легионеров чемпионата страны по регби.