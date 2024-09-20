Депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Слуцкий проинформировал о том, что членам ГА ООН необходимо отказом ответить на все запросы главы киевского режима Владимира Зеленского из-за того, что они могут стать причиной увеличения накала противостояния.
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