Депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Слуцкий проинформировал о том, что членам ГА ООН необходимо отказом ответить на все запросы главы киевского режима Владимира Зеленского из-за того, что они могут стать причиной увеличения накала противостояния.