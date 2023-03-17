Два папы и ни одной мамы. Ученые впервые создали мышей от двух самцов

Ученые впервые создали детенышей мышей от двух самцов. Что это — шутка генных инженеров или работа с прицелом на практическое применение? «Это может даже стать моделью, позволяющей большему количеству людей, например мужским однополым парам, иметь биологических детей, обходя этические и юридические проблемы, связанные с донорскими яйцеклетками», — сообщается в редакционном комментарии к исследованию, опубликованному в свежем номере «Нейче» (Nature), одном из самых известных научных журналов в мире.