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Два папы и ни одной мамы. Ученые впервые создали мышей от двух самцов

Два папы и ни одной мамы. Ученые впервые создали мышей от двух самцов

Ученые впервые создали детенышей мышей от двух самцов. Что это — шутка генных инженеров или работа с прицелом на практическое применение?  «Это может даже стать моделью, позволяющей большему количеству людей, например мужским однополым парам, иметь биологических детей, обходя этические и юридические проблемы, связанные с донорскими яйцеклетками», — сообщается в редакционном комментарии к исследованию, опубликованному в свежем номере «Нейче» (Nature), одном из самых известных научных журналов в мире.

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